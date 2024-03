Kate Middleton ha scritto da sola il testo del video social in cui annuncia di avere il cancro

Secondo il Daily Mail, che cita un'amica di Kate Middleton, la Principessa "era intenzionata ad aspettare che la scuola dei suoi figli finisse" per le vacanze di Pasqua "per rendere pubbliche le sue condizioni di salute", al fine di proteggerli da domande indiscrete e attenzioni indesiderate. La stessa fonte ha spiegato che la moglie del principe William ha scritto il suo messaggio "da sola, molto rapidamente". "In realtà, mi risulta che abbia preso la decisione due settimane fa di fare questa dichiarazione pubblica. La cosa fondamentale per lei come madre, la priorità era proteggere quei tre bambini" ha detto la giornalista del Sun Victoria Newton in un programma sulla BBC. Kate, William e i loro tre figli "hanno sopportato un'incredibile quantità di speculazioni sui social media che sono state davvero difficili per loro da gestire", ha aggiunto. La decisione di esporsi in prima persona con un videomessaggio invece che postare un comunicato sarebbe motivata dalla volontà della principessa di Galles di essere quanto più rassicurante possibile nel comunicare una notizia di questa portata.