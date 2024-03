Sono passate diverse settimane dal suo intervento all’addome e nonostante Buckingham Palace rassicuri sulla sua salute, i sudditi sono curiosi di vederla, anche perché la sua ultima apparizione pubblica risale a Natale. Sorprende che la principessa di Galles non sia intervenuta sui social nemmeno per un messaggio ai fan e così si moltiplicano le teorie assurde su che fine abbia fatto. Ma dal Palazzo fanno sapere: "Sta bene".

Tgcom24

Kate Middleton, cosa le è successo? Le assurde ipotesi L’ultima solo in ordine di tempo è la teoria secondo la quale Kate Middleton è in coma, così si spiegherebbe il silenzio della principessa di Galles. C’è chi sospetta che abbia donato un rene a Re Carlo malato di tumore, chi suppone che si stia riprendendo in seguito a un intervento di lifting facciale dopo aver preso botte dal marito William. Le ipotesi sempre più assurde si moltiplicano, tanto che Buckingham Palace ha dovuto comunicare che la principessa sta bene. Anche se non è servito a molto, visto che i sudditi restano curiosi di vedere la Middleton.

Leggi Anche Kate Middleton in ospedale per un intervento all'addome, cancellati tutti gli impegni

L'ultima foto di Kate Middleton L’ultima foto pubblica di Kate risale allo scorso dicembre in occasione del Natale. A gennaio la principessa del Galles è stata operata all’addome e di lei si sono perse le tracce. Kensington Palace ha fatto subito sapere in un comunicato che l’intervento era andato bene ma la moglie di William avrebbe avuto bisogno di diverse settimane di convalescenza e non si sarebbe vista fino ad aprile. Ora che qualche tempo è passato i fan vorrebbero saperne di più, ma è ancora il palazzo a mettere a tacere tutti. Un portavoce di Kate Middleton ha detto: “Siamo stati chiari sin dall’inizio sul fatto che la principessa sarebbe rimasta lontana fin dopo Pasqua e che il palazzo avrebbe fornito aggiornamenti solo quando fosse successo qualcosa di significativo. Lei sta bene”.

Leggi Anche Kate Middleton in ospedale, ecco chi si prende cura dei principini

La misteriosa assenza di William tra i reali Come mai il principe William non ha partecipato ai funerali di re Costantino di Grecia, che era stato suo padrino, proprio a Windsor dover erano riuniti tutti i reali? Re Carlo è rimasto assente perché si sta sottoponendo alle cure contro il tumore, ma c’era la regina Camilla. Di William invece nessuna traccia, nonostante abiti a pochi metri dalla cappella. “Questioni personali” è stata la giustificazione ufficiale e quanto mai vaga che ha insospettito ancora di più i sudditi.