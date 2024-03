Il tentativo di accedere alle cartelle cliniche della principessa Kate Middleton

Kate Middleton è stata ricoverata a gennaio presso la London Clinic per un misterioso intervento all'addome del quale non sono stati mai rivelati i motivi anche se si sono avvicendate nei mesi le teorie più assurde. Per garantire la sua privacy il portone principale della struttura era presidiato giorno e notte da due poliziotti ma a quanto pare la misura non è bastata. Il pericolo, infatti, era all'interno. Almeno un dipendente avrebbe cercato di intromettersi nel file informatico contenente la cartella clinica con le informazioni riservate sulle condizioni di salute della Principessa del Galles. Dalla clinica, attraverso un comunicato al Mirror, fanno sapere: "Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, qualunque ia il loro status, abbiano diritto alla privacy e la riservatezza per quanto riguarda informazioni mediche".