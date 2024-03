Anche se, stando ai tabloid inglesi, la principessa sarebbe stata avvistata sabato scorso col marito in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor "felice, rilassata e in salute", tra le tante teorie, che spiegherebbero la sua assenza si fa sempre più strada quella di una crisi matrimoniale in corso dovuta alla relazione extraconiugale del futuro re con la marchesa, sua storica amica.

La teoria di una crisi matrimoniale in corso Dopo l'intervento a Kate, la foto ritoccata, la decisione di Kensington Palace di non rilasciare la foto autentica della principessa insieme ai figli e la sua assenza, il pettegolezzo di un (ri)avvicinamento tra William e Rose sembra essere una plausibile spiegazione al fitto mistero reale.

Anche e soprattutto per la stampa americana. Al punto che a "The Late Show", la scorsa settimana il comico Stephen Colbert ha dedicato alla presunta crisi matrimoniale tra i principi del Galles ampio spazio tornando a parlare della bella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley.

“Il regno è in agitazione per la scomparsa di Kate Middleton; bene, gli investigatori di internet scommettono che la sua assenza potrebbe essere legata alla relazione extraconiugale del marito, e futuro re. Immagino che tutti sappiamo chi sia l’altra donna ripetete con me: la marchesa di Cholmondeley", ha scherzato Colbert.



Già a settembre 2023 quando l'erede al trono britannico ha partecipato da solo, senza la moglie, alla terza edizione degli Earthshot Awards, l'aria di crisi di coppia sembrava tangibile. In particolare i principi del Galles si sono trovati a fronteggiare i rumor sui presunti tradimenti da parte dell'erede al trono, e si è cominciato a riparlare dell'interesse fin troppo acceso e poco innocente nei confronti di Lady Rose Hanbury.

Il presunto flirt nel 2019 Dell’amicizia e di un presunto flirt tra il principe William e Rose Hanbury molto si era scritto nel 2019 quando la principessa di Galles era in dolce attesa e l’amica si era pericolosamente avvicinata al marito. Poi di lei si erano perse le tracce e pare che le due donne avessero furiosamente litigato e all'ex amica di famiglia sarebbe stato bandito il palazzo. Da allora il matrimonio tra Kate Middleton e l’erede al trono non era più stato sfiorato dai pettegolezzi.

Rose entra a palazzo Fino all'aprile del 2023 quando Re Carlo ha nominato Lord-In-Waiting il marchese Cholmondeley, 62enne marito di Rose Hanbury, modella di 23 anni più giovane. Con la nomina la coppia è entrata ufficialmente a palazzo.

Chi è Rose Hanbury "la nuova Camilla" Fino al 2016 Rose Hanbury era conosciuta come una delle migliori amiche di Kate Middleton, in prima fila al Royal wedding, sempre presente agli eventi di corte. Nel 2019 invece i tabloid britannici cominciarono a parlare di lei come della "nuova Camilla" ritenendola la principale responsabile della crisi che il Duca e la Duchessa di Cambridge stavano attraversando per una presunta storia clandestina con William.

Rose 39 anni, un passato da modella e un'esperienza in campo politico come ricercatrice per l'ex ministro dell'educazione Micheal Gove, nel Regno Unito è anche nota come socialite. Nel 2009 ha sposato David Rocksavage marchese di Cholmondeley, dal quale ha avuto tre figli.