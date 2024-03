Kate Middleton e il principe William sorridenti insieme, ecco le foto durante lo shopping

La passeggiata di Kate e William al mercatino

The Sun pubblica le immagini di Kate Middleton e del principe William a spasso sereni e sorridenti tra i chioschi del mercatino ortofrutticolo di Windsor. Lei indossa felpa e leggins, il marito jeans e cappellino. Passeggiano con le buste della spesa in mano come una coppia qualunque, mentre si scambiano sguardi d'intesa. La principessa è in forma perfetta, in barba alle voci che la vorrebbero in condizioni di salute precarie. "Ho notato una coppia che stava scegliendo due pagnotte... Ho capito che era la Principessa. Li ho attesi e li ho filmati per condividere il video con la mia famiglia e mostrare quanto sono normali, una coppia normale. Credo siano usciti a piedi dalla proprietà perché non ho visto alcuna macchina. Sembravano felici e rilassati. Sembravano felici di poter andare in un negozio e di poter socializzare. Kate sembrava sollevata, come se fosse un successo andare in un negozio. Sembrava naturale", ha detto a TMZ l'autore del video, Nelson Silva.