La principessa è stata operata all'addome a gennaio e da allora non si era più mostrata in pubblico: ora riappare con i figli in uno scatto di William

Sulla pagina Instagram ufficiale dei principi di Galles è stato pubblicato uno scatto, realizzato da William, in cui sua moglie posa sorridente circondata dai tre figli George, Charlotte e Louis. "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi", si legge come didascalia. Nessun cenno alle condizioni di salute della principessa. La foto arriva in occasione della festa della mamma, che in Gran Bretagna si festeggia il 10 marzo.

La foto di Kate Middleton con i figli scattata da William Se si esclude lo scatto "rubato", pubblicato in Italia dal settimanale Chi, in cui Kate Middleton compare in auto insieme alla madre Carol, la foto pubblicata sui social è la prima che mostra la principessa dopo l'intervento all'addome. La nuora di re Carlo è all'aperto, circondata dai figli, seduta su una sedia e vestita con un look casual con jeans, maglione a collo alto e felpa aperta. Tutti sorridono felici a William, che è dietro l'obiettivo. Una foto in cui la famiglia appare unita, serena e felice, che ha il chiaro scopo di spazzare via tutte le teorie assurde riguardanti le cause dell'operazione della principessa del Galles.

Kate Middleton si prepara a tornare dopo l'intervento Kate Middleton si prepara al ritorno alla vita pubblica dopo l'intervento che ha subito a metà gennaio. Le fonti di Kensington Palace lo avevano detto subito: almeno fino a Pasqua starà lontana dalla vita pubblica, per potersi riprendere al meglio. Non è stato chiarito se la principessa parteciperà come da tradizione alla funzione di Pasqua nella Cappella di San Giorgio. Per ora la prima data per un impegno ufficiale è stata fissata per l'8 giugno: è stata infatti confermata la presenza di Kate al Trooping The Colour. Una notizia accolta con sentimenti contrastanti: c'è chi vede come positivo il fatto che sia stata ufficializzata una data precisa (segno che le cose stanno andando per il meglio) e chi invece interpreta lo slittamento della prima uscita come un segnale negativo.