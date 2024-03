La prima foto di Kate Middleton dopo l’intervento fa il giro del mondo

Il settimanale “Chi” pubblica sui social la prima foto della principessa del Galles in auto con la madre Carole alla guida. Nel numero in edicola da mercoledì 6 marzo le altre immagini della moglie del principe William dopo il ricovero per l’intervento all’addome . Kate Middleton è stata operata a gennaio e Buckingham Palace ha fatto sapere che la sua convalescenza sarebbe durata fino a Pasqua.

Tgcom24

Soltanto le immagini di Kate Middleton possono mettere a tacere le ipotesi assurde e azzardate che sono circolate nelle ultime settimane sulla sorte della principessa del Galles. La foto che pubblica il settimanale “Chi” mostra Kate in auto con la madre Carole alla guida nei dintorni del castello di Windsor, dove la principessa sta trascorrendo la sua convalescenza. Gli scatti della moglie del principe William rassicurano sul fatto che la reale non si trovi in gravi condizioni di salute e neppure in coma, come invece era stato pensato nei giorni scorsi. Non è possibile capire come stia la Middleton sebbene qualcuno fa notare che appare affaticata. C’è addirittura chi ipotizza che non sia lei. I giornali inglesi intanto preferiscono non pubblicare le immagini di Kate Middleton rispettando la volontà di Buckingham Palace di assicurare privacy e serenità alla nuora di re Carlo fino a dopo Pasqua.

Dove sta trascorrendo la convalescenza Kate Middleton? E quando tornerà agli impegni reali? Kate Middleton dopo l’intervento all’addome subito a gennaio (le ipotesi sull'intervento sono molte ma nessuna confermata) è tornata al castello di Windsor, per poi continuare la sua convalescenza nella casa di campagna della famiglia nel Norfolk ad Anmer Hall. Se la principessa del Galles si riprenderà secondo il programma, il suo primo impegno pubblico potrebbe essere alla funzione familiare presso la Cappella di San Giorgio a Windsor alla messa di Pasqua. L’ultima immagine pubblica di Kate Middleton risale a Natale quando era stata fotografata con tutta la famiglia.