Secondo il “Daily Mail” i principi di Galles potrebbero decidere di diffondere una dichiarazione pubblica per anticipare il ritorno di Kate. “La principessa sta lavorando da casa al suo progetto sull'infanzia Shaping Us”, ha detto invece al Telegraph un portavoce. Intanto, alla London Clinic dove Kate è stata ricoverata per 14 giorni è scattata la sospensione per 3 dipendenti accusati di aver cercato di spiare le cartelle cliniche.

Kate Middleton accelera il recupero lavorando casa Kate Middleton in smart-working. La Principessa di Galles, 42 anni, ha lanciato il progetto Shaping Us della Royal Foundation Centre for Early Childhood nel gennaio dello scorso anno, con l'obiettivo di evidenziare l'importanza dello sviluppo dei primi anni nei bambini. Kensington Palace ha confermato che Kate continua a lavorare mentre si trova in convalescenza a casa.

Le news su Kate Middlleton Difficile per Kensington Palace destreggiarsi tra l’impegno di proteggere la privacy della principessa di Galles e dall’altro dare risposte alla curiosità dei sudditi. Finora la comunicazione è stata sbagliata e ha creato un effetto boomerang. Ora un passo in una diversa direzione arriva da un portavoce di Kate e William che ha detto al Telegraph che la principessa sta lavorando da casa. Insomma, pur continuando la convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor, la Middleton non avrebbe abbandonato il progetto sull'infanzia Shaping Us. Forse si tratta di un tentativo di temporeggiare in attesa di vedere Kate insieme al resto della famiglia durante le celebrazioni di Pasqua.

La sosia di Kate Middleton chiede che le teorie del complotto finiscano Le ultime apparizioni di Kate Middleton (in auto con la madre, a fare shopping con William) sono state al centro di polemiche e discussioni. Le foto non hanno convinto e si sono moltiplicate le teorie. Tanto che la sosia della principessa di Galles ha dovuto chiamarsi fuori sottolineando la sua estraneità alla vicenda e dovendo addirittura fornire le prove di dove si trovasse: “Chiedo che le ipotesi del complotto si plachino” ha detto Heidi Agan in un video fornendo il suo “alibi” dopo l’avvistamento al mercatino.



Cercano di spiare le cartelle cliniche di Kate Middleton, sospesi 3 dipendenti dell'ospedale Il personale ospedaliero della London Clinic, dove Kate Middleton è stata ricoverata per 14 giorni per un intervento all’addome, avrebbe tentato di accedere alle cartelle cliniche della principessa del Galles dopo la sua dimissione, mentre sui media si scatenavano le teorie più assurde sul suo stato di salute. Pare che tre dipendenti della struttura, in cui Kate è stata curata a gennaio, siano indagati per la scioccante violazione dei dati personali. Sono accusati di aver tentato di accedere agli appunti sanitari della moglie del principe William, dopo che la nuora di Re Carlo aveva lasciato l’ospedale il 29 gennaio.