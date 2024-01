"La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall'intervento. Sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare enormemente l'intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito. La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri che ha ricevuto da tutto il mondo" si legge nella nota ufficiale diffusa da Kensington Palace. Il ritorno agli impegni di Palazzo "dipenderà dal parere dei medici". Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic a causa di un intervento all'addome la cui natura non è stata rivelata.

Anche Re Carlo III fa ritorno a casa

A differenza della nuora Kate, principessa di Galles, dimessa dalla medesima clinica poche ore prima dopo quasi due settimane di degenza seguite nel suo caso a un'operazione all'addome più complessa e delicata, il sovrano si è mostrato in pubblico all'uscita, con al fianco Camilla e indosso un cappotto scuro. Non senza rivolgere cenni di saluto e sorrisi a sudditi, curiosi e giornalisti assiepati di fronte alla struttura. Poi è salito in auto e, accompagnato dal corteo reale, si è allontanato. Il messaggio di rito di ringraziamento ai medici e agli infermieri che lo hanno assistito resta affidato all'attesa nota di poche righe di Buckingham Palace. Per Carlo inizia intanto un periodo di recupero che la corte aveva preannunciato come "breve" la settimana scorsa, ma rimanendo sul vago. E che secondo fonti ufficiose citate da Sky News si tradurrà in effetti in un'assenza da tutti gli impegni ufficiali esterni per circa "un mese". Periodo durante il quale si prevede che il monarca possa esercitare peraltro le sue prerogative essenziali da capo di Stato, a cominciare dal potere di firma su leggi e documenti, non avendo avuto bisogno di ricorrere formalmente ad alcun tipo di supplenza dinastico-istituzionale nemmeno nei tre giorni di ricovero.