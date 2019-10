Kate Middleton in Pakistan è un trionfo

Il duca e la duchessa di Cambridge sono arrivati a Islamabad! La coppia ha iniziato la sua prima visita ufficiale in Pakistan per conto della Regina Elisabetta, che visitò il Paese, che fa parte del Commonwealth, nel 1961 e nel 1997. Kate Middleton ha conquistato i flash sin dallo sbarco in aeroporto trasformato in una sorta di red carpet. Avvolta in un abito celeste si è presentata come una regina al fianco di William.