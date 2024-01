Kate Middleton in ospedale, ecco chi si prende cura dei principini

L’intervento addominale di Kate Middleton, 42 anni appena compiuti, è stato una doccia fredda per gli inglesi, ma deve esserla stata anche per la famiglia reale. A Londra la popolarità dei principi di Galles è grandissima e forte è l’emozione che ha provocato la notizia di una operazione ( di che tipo di intervento si tratta? Tra le ipotesi anche quella di diverticolite) e ricovero della Kate sempre sorridente, pimpante, in forma e soprattutto giovane mamma di tre bambini piccoli. Il principe William è stato fotografato mentre si recava alla London Clinic. L’erede al trono ha cancellato gli impegni pubblici previsti per stare vicino alla moglie e dovrà occuparsi anche dei bambini.

Catherine Middleton e Re Carlo in ospedale, in aiuto a William c'è la tata

Catherine Midldleton in clinica pensa ai suoi bambini, mentre i genitori e la sorella sono stati visti farle visita. Il comunicato di Kensington Palace fa riferimento proprio ai principini nella parte in cui recita: “La Principessa del Galles comprende l'interesse che questa dichiarazione susciterà e spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli. Il suo desiderio è che le sue informazioni mediche personali rimangano private”. Se papà William sarà in ospedale al fianco di Kate (tra l'altro anche Re Carlo andrà in ospedale la settimana prossima per un trattamento della prostata), con i principini George, Charlotte e Louis ci sarà la storica tata. La famiglia vive nell'Adelaide Cottage nel Windsor's Home Park e sarà supportata dal proprio staff, inclusa la fedele babysitter Maria Teresa Turrion Borrallo, assunta nel 2014. Educatrice rigorosa, ma altrettanto delicata con i bambini, la Borrallo è nata a Madrid e si è diplomata alla più prestigiosa scuola britannica per babysitter. Kate e William si fidano ciecamente di lei e l’hanno scelta quando il piccolo George aveva solo 8 mesi.