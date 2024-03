Kate Middleton, le immagini al mercato non convincono: ecco tutte le teorie

Le news sulle foto di Kate Middleton

Quando sono state diffuse le immagini di Kate Middleton al mercato di Windsor con William, sono stati in tanti a sospettare che quella accanto al Principe non fosse sua moglie, bensì la sua sosia ufficiale Heidi Agan. "Non sono io e lo posso dimostrare" ha detto lei a TMZ, sostenendo di lavorare a circa 80 miglia dal luogo dell'avvistamento, e di non credere alle teorie del complotto. Il fatto che non fosse lei, non esclude però che potesse essere qualcun'altra a interpretare il ruolo di Kate accanto all'erede al trono. Altri invece sono certi del fatto che i due nelle immagini siano i principi di Galles, tuttavia credono che le immagini non siano freschissime. Alcune decorazioni sui chioschi del farmer shop lascerebbero supporre che le riprese siano state effettuate a dicembre, in periodo natalizio. Dopo che la Middleton ha ammesso di aver ritoccato lo scatto con i figli postato in occasione della festa della mamma, la royal family sta perdendo credibilità e ogni opzione sembra plausibile.