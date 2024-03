Tgcom24

La foto con i figli pubblicata dalla principessa Kate Middleton sui social dopo l'operazione Domenica mattina Kate Middleton ha postato uno scatto che la ritrae sorridente in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis. E' la sua prima foto social dopo l'intervento all'addome di gennaio. Da allora, se si esclude l'immagine rubata dai tabloid, non era più stata vista in pubblico. Il post su Instagram per la festa della mamma però, invece che mettere a tacere le illazioni, ha creato ancora più scompiglio: è evidente che il ritratto sia stato editato, e in maniera anche piuttosto grossolana. Con un comunicato ufficiale la principessa si è fatta carico dell'errore scrivendo: "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell'editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma". Una spiegazione che non ha convinto nessuno.

Cosa è successo alla foto di Kate Middleton? Le perplessità Secondo gli esperti è poco credibile che Kate Middleton abbia modificato in prima persona lo scatto. Tutte le apparizioni in pubblico o sui social dei membri della royal family sono curati nei minimi dettagli dagli esperti di comunicazione, ed appare poco plausibile che proprio il primo e attesissimo post della principessa dopo l'intervento sia sfuggito dalle maglie del sistema di controllo. Sembra anche strano che, in piena convalescenza, la Principessa del Galles si sia messa in posa per farsi fotografare dal marito, poi si sia divertita a editare l'immagine in maniera amatoriale e a postarla senza che nessuno si prendesse la briga di fare una verifica. Di certo l'intervento con Photoshop c'è stato, e per ben due volte (come si evince analizzando i metadati dell'immagine). Si sarà optato per un lavoro fatto in casa per limitare i coinvolgimenti esterni e assicurare il più possibile la privacy? Anche l'ammissione di colpa sembra una toppa peggiore del buco: nessun Windsor si era mai esposto così tanto per rispondere alla pressione mediatica, ligi alla regola d'oro della regina Elisabetta "Never complain, never explain" (in italiano: mai lamentarsi, mai spiegare). Da questo punto di vista Kensington Palace pare sia corso ai ripari, rifiutandosi di condividere l'originale per dimostrare la buona fede, come richiesto a gran voce da sudditi e stampa.