Kate Middleton è una bravissima giocatrice di ping pong

Perfetta ed elegante anche per una partita di ping pong. Kate Middleton ha accompagnato il principe William a una charity di Wolverhampton rivolta ai giovani con disturbi mentali, e si è prodigata in ogni tipo di attività: dal giardinaggio al tiro con l’arco, deliziandosi anche con una partita a ping pong. “E’ una bravissima giocatrice – ha rivelato il marito, che si è cimentato anche nel calcio – Potrebbe andare avanti per ore”.

Raffinata e deliziosa, Kate ha sfoggiato per l’occasione una camicetta in seta griffata a pois bianchi e blu con colletto abbinata a un pantalone blu a gamba larga, coperta da un cappottino della stessa nuance. Capelli sciolti, mascherina in tinta e grandi sorrisi, la duchessa di Cambridge si è divertita e si è intrattenuta con tutti con grande gentilezza come sempre.

Trucco naturale e orecchini pendenti, la Middleton ha affascinato i presenti, mentre William spifferava ai giovani ospiti la giornata ideali dei duchi di Cambridge: “Portare a spasso i cani, trascorrere il tempo coi figli, stare immersi nella natura e cucinare manicaretti per la famiglia”. Insomma, una coppia davvero reale!



