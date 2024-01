La principessa si prepara a celebrare in famiglia, intanto si vocifera che re Carlo abbia in serbo per lei un regalo speciale: il titolo di Royal Lady of the Order of the Garter

L'organizzazione della celebrazione pare sia stata affidata a Carole Middleton, che si è data da fare con gli addobbi e le cartoline di auguri facendosi aiutare dai piccoli di casa. Grande attesa per il regalo da parte di re Carlo, che sembra abbia in serbo qualcosa di davvero speciale per la nuora.

Tgcom24

Festa casalinga per la principessa Kate con il marito e i figli "Dopo gli ultimi mesi turbolenti, la principessa Kate Middleton vorrebbe trascorrere la sua giornata insieme ai suoi figli, George, Charlotte e Louis, e al marito, il principe William. Nessuna celebrazione festosa in vista, ma una serata piacevole in compagnia della sua famiglia" ha detto una fonte vicina ai Principi di Galles. Sembra che Carole Middleton, ex party planner, si sia attivata già da giorni per fare in modo che tutto sia perfetto nell'Adelaide Cottage di Windsor per regalare alla sua primogenita una giornata speciale.

Il regalo di re Carlo Tra i tanti regali che sicuramente riceverà Kate Middleton per i suoi 42 anni, il più atteso è sicuramente quello di re Carlo III. Non saranno gioielli di famiglia o monili, ma qualcosa dal valore ancora più inestimabile. Si vocifera infatti che il Sovrano abbia intenzione di conferire alla moglie del principe William l'ambito titolo di Royal Lady of the Order of the Garter (o, per dirla in italiano, l'Ordine della Giarrettiera), una delle più alte cariche onorifiche della Corona del Regno Unito. Una qualifica importante che le consentirebbe di esercitare un’influenza diretta nelle decisioni della famiglia reale, maggiore potere a corte e in generale nelle questioni amministrative e istituzionali della monarchia britannica. La regina Elisabetta II durante il suo lungo regno l'ha conferita a Camilla, allora duchessa di Cornovaglia e oggi Regina; al nipote principe William, alla principessa Anna e il principe Edoardo.

La festa "rovinata" da Harry e Meghan L'anno scorso il principe Harry aveva guastato la festa di Kate Middleton facendo uscire la sua autobiografia Spare il 10 gennaio, il giorno successivo a quello del compleanno della principessa del Galles. Il volume prometteva di sconquassare la royal family con le sue rivelazioni scottanti e così è stato, anche se in definitiva Buckingham Palace è riuscito a sostenere i colpi provenienti da Montecito. Anche quest'anno i Duchi di Sussex, pur se indirettamente, hanno scoccato un dardo avvelenato in direzione della futura regina. Poco prima di Natale è uscito il libro Endgame, ad opera del giornalista e amico della coppia Amid Scobie, che ha indicato Kate e re Carlo come i responsabili dei commenti razzisti riguardanti il colore della pelle che avrebbe avuto Archie.