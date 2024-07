L'ultima volta che Kate Middleton era apparsa in pubblico era stato il 15 giugno in occasione del Trooping The Colour, la parata per festeggiare il compleanno del Re. La principessa aveva sfilato per le vie di Londra in carrozza con i figli George, Charlotte e Louis e poi si era affacciata dal balcone insieme ai membri senior della royal family. Elegantissima in un abito bianco con dettagli neri, aveva regalato sorrisi e cenni di saluto con la mano alla folla di sudditi accorsi per l'evento.