Kate ha convinto William a fare pace con Harry?

Se gli auguri di William a Harry sono il primo tentativo di riavvicinamento, in molti sperano che i due fratelli possano ritrovarsi. Intanto il principe Harry torna sempre più spesso in Gran Bretagna. Qualche settimana fa ha partecipato ai funerali dello zio Lord Robert Fellowes e lunedì sarà di nuovo in Inghilterra per assistere ai WellChild Awards nel suo ruolo di patron di questo ente di beneficenza.