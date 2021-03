Kasia Smutniak vola, auguri alle frecce tricolore Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Oggi la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare compie 60 anni! Che fortuna nel potermi sentire parte della vostra famiglia" scrive la Smutniak nel lungo post. E prosegue con commozione: "Di quel giorno straordinario mi ricordo non solo la mia di esperienza, ma soprattutto gli occhi delle persone che hanno assistito al vostro allenamento. Le facce rivolte verso il cielo e la meraviglia contagiosa che si insinuava nei loro occhi facendoli brillare. E questo vale per tutti, non solo per chi ha avuto il privilegio di volare con voi". "Grazie per quello che state facendo! Oggi abbiamo bisogno di sognare ad occhi aperti più che mai" conclude, proponendosi poi scherzosamente per i lavori di manovalanza.

Leggi Anche Procacci e Kasia Smutniak alla prima uscita da marito e moglie

Il 9 giugno 2019 Kasia ha avuto l'opportunità di partecipare a un volo di allenamento, e per lei è stata la realizzazione di un sogno. Per celebrare il 60esimo anniversario dalla creazione della pattuglia acrobatica ha voluto rivivere quegli attimi ad alta quota, con l'adrenalina alle stelle. "Che bello! Che meraviglia", esclama ridendo mentre il suolo si allontana sempre più sotto di lei, per poi lasciare spazio solo alle nuvole.

Nozze a sorpresa per Kasia Smutniak e Domenico Procacci instagram 1 di 8 ipa 2 di 8 ipa 3 di 8 ipa 4 di 8 instagram 5 di 8 instagram 6 di 8 instagram 7 di 8 instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: