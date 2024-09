Kasia Smutniak sfoggia il nuovo tattoo: è una dedica a Pietro Taricone?

Kasia Smutniak posta sui social una serie di scatti in cui sfoggia il suo nuovo tatuaggio. "Garuda, il leone (in caratteri tibetani, ndr), il guerriero" scrive l'attrice descrivendolo nel post. Non è difficile vedere un riferimento a Pietro Taricone, suo ex compagno, morto improvvisamente 14 anni fa a seguito di un incidente col paracadute e il cui soprannome era proprio "o' guerriero".