Secondo TMZ Kanye West, che da qualche anno ha cambiato legalmente il nome in Ye, avrebbe irrevocabilmente deciso di trasferirsi in pianta stabile a Tokyo. Peccato che la scelta non coincida con i desideri di Bianca Censori, fortemente contraria. Di recente il rapper è stato visto sempre più spesso da solo, anche a cena nei ristoranti che erano soliti frequentare in coppia. E' da due settimane che non si fanno vedere insieme e lui ha partecipato in solitaria a un evento di wrestling.