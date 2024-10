La sera prima delle nozze, José Mourinho ha organizzato per sua figlia una cena ristretta con 80 persone invitate, mentre il giorno del sì pare che gli ospiti fossero circa 300. Per evitare troppo clamore mediatico e rispettare la privacy, sembra non fossero in lista le grandi personalità legate al calcio. Questo non ha impedito che le immagini dei festeggiamenti circolassero sui social, con gli sposini che si scambiano sguardi romantici o che si scatenano nei balli sfrenati. E' stata allestita una grande tavolata all'aperto, con fiori e candele, e poi marito e moglie hanno aperto le danze sulle note del brano "You and me belong together". Secondo la rivista spagnola Marca, il sì avrebbe avuto luogo nella fattoria di famiglia ad Azeitao, mentre la britannica The Mag indica la Herdade do Perú, location per eventi nella stessa cittadina portoghese.