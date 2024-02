Jimmy Ghione fa coppia con la ex Pupa Maria Laura De Vitiis?

Chi è Jimmy Ghione? Età?

Gianluigi Ghione, noto come Jimmy Ghione, è nato a Torino e ha 58 anni. Dopo aver frequentato diverse scuole a Torino, si diploma come geometra in Svizzera. In seguito, prova a diventare calciatore ma non riesce e si dedica al mondo dello spettacolo. Inizia come modello per fotoromanzi e si trasferisce negli Stati Uniti dove studia recitazione in Florida per quattro anni. Tornato in Italia, negli anni Ottanta, recita in alcuni film, soprattutto erotici, ma senza grande successo. Nel 1998 entra a far parte del team di Striscia la Notizia come inviato. Dal 2003 al 2016 è stato sposato con Tania Paganoni, dalla quale ha avuto due figli, Gabriele e Federico. Poi si è legato alla russa Daria Baykalova ("Con lei vivo una seconda vita" diceva), fino all’amore per Maria Laura De Vitiis.