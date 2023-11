Chi è Jannik Sinner: origini, famiglia, tennis, fratello

Jannik Sinner è nato il 16 agosto 2001 a San Candido, un paese della Val Pusteria. Fin da piccolo ha dimostrato di amare il tennis, imitando suo padre Hanspeter. Jannik si divertiva a far rimbalzare la palla ovunque in casa, finché sua madre Siglinde non lo ha affidato all'amico Andreas Schönegger, un maestro di tennis, per fargli apprendere le regole e le tecniche dello sport. A 13 anni, Sinner ha scelto di andare a vivere a Bordighera per inseguire la sua passione e a 14 anni ha debuttato nel circuito juniores. Da quel momento ha avuto una carriera in continua crescita e si è imposto come uno dei talenti più brillanti e giovani del tennis. Sinner non smette mai di allenarsi e di studiare le sue tattiche, come lui stesso ha dichiarato: “Mi addormento pensando a come fare per perfezionare il mio gioco”. Il tennista italiano ha un forte legame con la sua famiglia e anche se si è trasferito lontano da casa molto presto, i suoi genitori e suo fratello Mark lo hanno sempre sostenuto e accompagnato nei tornei. “Il nostro rapporto è normale, credo come quello tra tutti i fratelli. Abbiamo avuto le nostre discussioni ma ci siamo sempre riconciliati. Ho provato a giocare a tennis, ma dopo qualche anno lui mi ha superato e ora non riesco nemmeno a scambiare qualche palla con lui. In campo e fuori è sempre stato un ragazzo tranquillo, come mamma e papà” ha raccontato il fratello Mark che fa l'istruttore dei vigili del fuoco.