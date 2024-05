Jannik Sinner ha una nuova fidanzata? Avvistato con Anna Kalinskaya

Mentre si prepara a ritornare in competizione, Jannik Sinner sembra essere immerso in una nuova storia d'amore. Secondo le ultime voci, il giovane tennista di Bolzano avrebbe concluso la relazione di quattro anni con la nota influencer Maria Braccini , per iniziare un nuovo capitolo sentimentale con Anna Kalinskaya. Di recente, la Kalinskaya è stata vista a Torino, città in cui il ventiduenne sta ricevendo cure mediche presso il J Medical per un infortunio all'anca, che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma.

Gli indizi sulla nuova storia d’amore di Jannik Sinner, ha rotto con Maria Braccini?

Secondo quanto riportato da fonti come La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, Anna Kalinskaya ha recentemente frequentato il Circolo Eridano di Torino, dove si trova la Next Tennis Academy. E proprio nello stesso luogo e giorno, Jannik Sinner è stato visto mentre faceva delle foto con alcuni giovani tifosi. Questo evento non è passato inosservato e sul web molti hanno interpretato la concomitanza come l'inizio di un nuovo legame sentimentale tra i due atleti. Sinner, che ha da poco iniziato a seguire Kalinskaya su Instagram, è noto per la sua discrezione riguardo la vita privata, come dimostra la riservatezza mantenuta anche nella sua precedente relazione con Maria Braccini, apparsa in pubblico con lui solo una volta durante una partita allo Stadio San Siro. Inoltre, proprio la Braccini avrebbe postato da Miami sei settimane fa quando Sinner ha vinto il Masters 1000 della Florida, ma poi più nulla. Due indizi fanno una prova? Al momento non ci sono conferme né dell’eventuale rottura tra Sinner e la Braccini e nemmeno sulla nuova fidanzata.