Jannik Sinner non smorza le voci sul suo nuovo amore: "E' vero, sto con Anna Kalinskaya"

di più non dico". Di più non dice Jannik Sinner ma questo è già molto. Per la prima volta il tennista italiano esce allo scoperto e, in conferenza stampa a Parigi dopo la sua prima vittoria al Roland Garros, toglie ogni dubbio sulla sua love story con la tennista russa Anna Kalinskaya confermandola direttamente.

La presenza della tennista russa sulle tribune dello stadio Suzanne Lenglen di Parigi, durante il debutto al Roland Garros di Jannik Sinner contro l'americano Christopher Eubanks, non era passata inosservata e aveva alimentato le voci che già da tempo circolavano su una storia tra i due. Come avviene per ogni campione, Sinner è finito da qualche tempo nel mirino del gossip. Molto riservato sulla propria vita privata e restio a pubblicare immagini personali sui social, l'altoatesino è ormai seguito dai "paparazzi".

Da marzo non è stato fotografato insieme alla sua fidanzata storica. Anzi, alcune sere fa avrebbe cenato in un ristorante parigino insieme alla Kalinskaya, la stessa che - secondo le riviste di settore - lo avrebbe raggiunto a Torino quando si stava sottoponendo alle visite specialistiche all'anca