Isabel Totti sfila in passerella, un'altra festa per gli 8 anni

La terza festa per Isabel Totti

Per Isabel Totti le feste non finiscono mai e, dopo quelle casalinghe, stavolta si fa sul serio. Per la piccola di casa è stata organizzata una giornata in rosa a tema Bratz. C'è una postazione di hairstylist per acconciare le piccole ospiti come le bambole, una passerella in cui le bimbe possono sfilare per mano con i genitori, pistole ad acqua, palloncini, angoli dedicati al mondo social in cui scattarsi selfie. Gli animatori insegnano agli ospiti a camminare sui trampoli e Ilary Blasi, già protagonista di una catwalk insieme alla figlia, si concede un tentativo esilarante. Anche Chanel Totti tenta l'impresa, e i risultati modesti sono lo spunto per una divertente storia social pubblicata dalla 16enne. Cristian Totti invece sembra più interessato al cibo.