Il 10 marzo è una data speciale per Francesco Totti e Ilary Blasi: in questo giorno, nel 2002, lui segnò un gol memorabile al derby e mostrò la maglia "6 Unica" al mondo intero, mentre nel 2016 nacque Isabel, la loro terza e dolcissima figlia. La ex coppia ha celebrato sui social la ricorrenza pubblicando due foto dolcissime con la loro bimba. Nel post di Ilary Blasi si vede Isabel tra le braccia della mamma, mentre lo sportivo ha mostrato uno scatto con la bambina in moto: entrambi hanno il casco in testa e fanno la linguaccia verso l’obiettivo.

Gli auguri dei fratelli Chanel Totti e Cristian su Instagram

Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti hanno dedicato una foto sui social a Isabel, ma anche Chanel e Cristian hanno pubblicato il loro messaggio alla piccola per i suoi 8 anni. Chanel Totti ha condiviso nelle storie Instagram due immagini scattate al Museum of Dreamers a Roma, con la scritta: “Auguri alla persona più importante per me, sei stata il regalo più bello e prezioso di sempre, sarò sempre a un passo da te. Ti amo”. Cristian Totti, che gioca a calcio in Spagna, ha voluto condividere un ricordo di Isabel scrivendo: “Auguri alla sorellina più bella di tutte!”.