Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid & C. invadono Milano

La Fashion Week è al via e Alessandra Ambrosio e Gigi Hadid sono già sbarcate nella cità lombarda, pronte a calcare le passerelle. Anche Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo arrivo in città e, in attesa dell'apertura ufficiale della settimana della moda, si dedica allo shopping.

Tanti grandi nomi sono attesi per le sfilate milanesi: da Bella Hadid, che farà prima tappa a Roma per partecipare al lancio della nuova campagna pubblicitaria di un noto marchio di gioielli, a Irina Shayk, reduce dagli show londinesi. Immancabile Chiara Ferragni, che ha rimandato la partenza per Los Angeles, dove assisterà alla cerimonia degli Oscar, proprio per non perdersi gli appuntamenti milanesi. Bianca Balti è atterrata in Italia, ma passerà un po' di tempo a Lodi prima di farsi bella per il catwalk, intanto Cristina Chiabotto è impegnata con i fitting: chissà quale sarà il suo outfit?