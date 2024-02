Dove si trova in vacanza Ilary Blasi?

Nel suo viaggio in Sudafrica, Ilary Blasi ha condiviso alcune foto dei paesaggi mozzafiato nel Penguin Park. Tra queste, spicca un selfie romantico con il fidanzato Bastian Muller. I due appaiono sorridenti e abbinati, con camicie azzurre e occhiali da sole, un'immagine che testimonia il loro amore e la loro complicità. In attesa della prossima udienza in tribunale per la separazione da Francesco Totti (il giudice dovrà stabilire chi tra i due ha tradito per primo), Ilary Blasi si gode la vacanza con Bastian, mentre è rientrato in Italia da poco Totti, dopo un viaggio con Noemi Bocchi a Hong Kong per il Capodanno cinese.