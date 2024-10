Sono lontani i tempi in cui Ilary Blasi dagli spalti faceva il tifo per Francesco Totti. Ora la showgirl si siede in tribuna solo per supportare il figlio 18enne Cristian, che dopo aver mosso i primi passi nella Roma al momento milita nell'Olbia Calcio. Durante la trasferta della squadra a Cassino, in provincia di Frosinone, Ilary era a bordo campo con tutta la famiglia come testimoniano le foto di "Chi".