Ilary Blasi a Disneyland Paris torna bambina e posa con le orecchie da Minnie per uno scatto social. Lei e sua figlia Chanel Totti, entrambe impellicciate, si divertono a scattarsi selfie e riprendere le attrazioni più sorprendenti, mentre Isabel Totti si trasforma in una principessa Disney in carne ed ossa. Con loro c'è anche Bastian Muller che posa con il trio di ragazze per lo scatto di rito all'ingresso del parco.

Ilary Blasi sempre in viaggio, dove è stata in vacanza con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller vivono un amore a distanza. Lei abita a Roma e lui a Francoforte, e vedersi non sempre è facile. Per unire l'utile al dilettevole, la coppia approfitta della necessità di spostarsi per regalarsi una vacanza dietro l'altra. Di recente sono stati a New York e a Londra, ma tra le loro mete ci sono anche il Brasile, la Turchia e la Svizzera. La conduttrice ogni tanto raggiunge il suo compagno in Germania, mentre lui si fa vedere spesso nella Capitale, dove ormai è diventato di casa.