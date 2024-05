Per Ilary Blasi è tempo di festeggiare una seconda volta il 43esimo compleanno.

Dopo il viaggio in mongolfiera tra i cieli della Cappadocia con Bastian Muller e i figli Cristian, Chanel e Isabel Totti, per la showgirl è arrivato il momento di spegnere le candeline anche in famiglia a Roma. Per la prima domenica di maggio ha organizzato una grigliata in giardino e un pranzetto tra amici e parenti nel patio della lussuosa villa che un tempo condivideva con il suo ex Francesco Totti.