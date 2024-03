Per i 37 anni dell’imprenditore di Francoforte la conduttrice è partita per la volta del lago di Lucerna dove un resort li ha ospitati in una suite da sogno tra vasca idromassaggio privata e piscina termale con vista. Il soggiorno potrebbe essere costato tremila euro a notte.

"Vorrei incontrarti altre cento volte. Tanti auguri amore", così Ilary Blasi ha scritto su Instagram per augurare buon compleanno al compagno Bastian Muller, condividendo un dolcissimo scatto di coppia: i due abbracciati con la musica di sottofondo “Every Breath You Take” dei Police. Ilary e Bastian, che da poco hanno fatto un viaggio in Africa, e subito dopo aver festeggiato a Roma gli 8 anni di Isabel Totti, sono partiti per la Svizzera. Hanno scelto un resort sul lago di Lucerna dotato di spa privata in camera. Il camino acceso e l’atmosfera da sogno hanno fatto da cornice alla fuga di coppia.

Proprio un anno fa in occasione del compleanno di Bastian Muller, Ilary Blasi aveva pubblicato la prima foto con l’imprenditore tedesco. Aveva ufficializzato così una storia che durava da qualche mese (pare sia cominciata durante un viaggio a New York e proprio per questo ci siano tornati in coppia qualche tempo fa)."Tanti auguri tesoro mio, ti auguro il meglio... Tanto amore" aveva scritto la Blasi nel 2023. E dodici mesi dopo eccoli di nuovo a festeggiare più innamorati che mai.