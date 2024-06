Ilary Blasi bomba sexy a Ponza con le amiche

Ilary Blasi si gode un weekend di sole e mare in barca a Ponza con la sorella Melory Blasi e le amiche più care. Il gruppetto scatta selfie e si immortala in bikini nel mare limpido. Chissà se la reunion tra sole donne è una sorta di prova di addio al nubilato visto che si vocifera che la Blasi voglia sposare presto Bastian Muller. Proprio per anticipare i tempi ha fatto richiesta di divorzio veloce da Francesco Totti.