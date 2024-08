Mentre Ilary Blasi si gode gli ultimi giorni di vacanza in montagna con Bastian Muller, Francesco Totti è al mare a Sabaudia con Noemi Bocchi. Il settimanale “Chi” li ha fotografati mentre giocano a padel, lo sport che li ha fatti conoscere e innamorare nel 2021. Ridono e si divertono con la racchetta in mano, ma il prossimo match sarà quello con il giudice per il divorzio. Ci sarà da stabilire l’addebito, cioè di chi è la responsabilità del divorzio, e pure da rivedere il quadro economico. Ilary chiede un aumento dell’assegno per i figli perché sostiene che le spese per i ragazzi e la casa siano superiori a quelle prospettate, mentre Totti punta a un ridimensionamento perché ritiene che la Blasi abbia incrementato i profitti negli ultimi tempi. Intanto il figlio maggiorenne Cristian Totti è stipendiato perché gioca a calcio in serie D nell’Olbia.