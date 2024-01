Ilary Blasi grintosa e graffiante al battesimo del nipotino John

Le immagini della famiglia Blasi in festa

Palloncini azzurri e mega orsacchiotti di peluche per festeggiare il battesimo di John, figlio di Melory Blasi e Tiziano Panicci, insieme alla primogenita Jolie. Zia Ilary nei primi giorni dell’anno aveva confessato di aver atteso il rientro a casa dalla clinica per andare a trovare la sorella e il nipotino. Da mamma tris aveva preferito che Melory e il bimbo si assestassero nel loro appartamento prima di fargli visita. Ora però non si trattiene e coccola il piccolino di casa posandogli una mano delicatamente sul pancino, come mostrano le foto social.