Tgcom24

Ilary Blasi e Bastian Muller nel negozio di intimo, le foto A spasso tra le vie di Roma a caccia di acquisti, Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia serena e affiatata. Fanno incetta di intimo sexy e il tedesco sembra particolarmente interessato alla scelta dei capi. Guarda prima un paio di slip in pizzo nero, poi propone un body color carne, magari pregustando già il momento in cui li vedrà addosso all'esplosiva conduttrice. All'uscita dal negozio i due piccioncini passeggiano mano nella mano tra le vetrine (entrambi con un look casual: lui in jeans e giubbotto scamosciato, lei strepitosa in minigonna nera e stivali) poi si scambiano un bacio appassionato.

Leggi Anche Ilary Blasi innamorata e sexy con Bastian Muller in Turchia



Bastian Muller è uno di famiglia: il rapporto con i figli di Ilary Appena gli impegni di lavoro lo consentono, Ilary Blasi e Bastian Muller si danno appuntamento da qualche parte in giro per il mondo per trascorrere un po' di tempo insieme. Dal Brasile alla Thailandia, non si sono fatti mancare i viaggi di coppia. Lei l'ha raggiunto qualche volta a Monaco (anche con la famiglia in occasione dell'Octoberfest) e hanno trascorso una vacanza sulla neve insieme a Michelle Hunziker e un gruppetto di amici comuni. Ma è Roma dove trovano la loro stabilità. Il tedesco ha instaurato uno splendido rapporto con i figli della conduttrice: insieme a Chanel e al suo ragazzo Cristian Babalus si sono concessi qualche bel weekend a quattro, invece con la piccola Isabel (terzogenita di Ilary) sembra sempre molto affettuoso e disposto a farla divertire.



Francesco Totti geloso di Isabel Pare che tanta felicità e complicità siano mal digerite da Francesco Totti, geloso soprattutto del rapporto che Bastian Muller ha saputo instaurare con la sua figlia più piccola. Le foto al parco di Bastian con Isabel Totti, paparazzati qualche tempo fa mentre si divertivano al parco, lo hanno fatto andare su tutte le furie ma c'è stato poco da fare. L'ex capitano della Roma mal gradirebbe anche il fatto che Bastian venga "ospitato" in quella che per lungo tempo è stata casa sua, ma anche il questo caso non può impedire nulla alla sua ex. Del resto i suoi ragazzi frequentano senza problemi la sua nuova casa a Vigna Clara e la sua compagna Noemi Bocchi.

Dove abita Ilary Blasi a Roma? Dopo la separazione burrascosa da Francesco Totti, Ilary Blasi è rimasta a vivere con i tre figli nella villa nel quartiere Eur che condivideva con il calciatore. Si tratta di una proprietà da 1500 metri quadrati con 25 stanze, due piscine, zona spa, palestra, campo da calcetto e da tennis. Gli arredi sono lussuosi e dai colori tenui, le ampie vetrate rendono la casa luminosissima. Per tanti anni è stata il teatro delle gag divertenti messe in scena dalla showgirl e il calciatore, ora invece è diventata il nido d'amore che lei condivide con Bastian Muller quando lui la raggiunge a Roma.