La conduttrice, in vacanza con il compagno e la figlia Isabel Totti, posta scatti sui social che mettono in evidenza il diamante al dito

Quello di Ilary Blasi e Bastian Muller è un amore girovago: appena rientrati da New York la coppia è partita per Londra, dove sta trascorrendo qualche giorno insieme a Isabel Totti , la terza figlia che la conduttrice ha avuto dall'ex marito Francesco Totti.

Fotogallery - Chiara Ferragni in India per la prima volta

Tgcom24

Ilary Blasi fa sul serio con il nuovo fidanzato Mentre si vocifera che Francesco Totti e Noemi Bocchi vogliano presto un figlio insieme, Ilary Blasi dimostra che la sua relazione con Bastian Muller non è un flirt passeggero. In coppia da un anno i due sono innamorati e affiatatissimi. A Londra si godono le bellezze della città, posando abbracciati o passeggiando tenendo Isabel Totti per mano, come una famiglia serena. Intanto al dito della conduttrice brilla un diamante vistoso: lei non lo enfatizza ma nemmeno lo nasconde mentre tiene un panino tra le mani. Del resto la pietra, montata su una fede sottile e minimal, è troppo vistosa per passare inosservata.

Leggi Anche Ilary Blasi con Bastian Muller a New York un anno dopo



La storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller Dopo aver chiuso la relazione ventennale con Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato la felicità sentimentale accanto a Bastian Muller. Sebbene non vivano insieme, approfittano di ogni occasione per incontrarsi. Si sono regalati una vacanza romantica a New York, dopo essere stati insieme a Bangkok, in Brasile e in mete esclusive in Italia, Svizzera e Germania: un amore che non conosce confini. Le prove di famiglia sono state fatte e il tedesco sembra avere un ottimo rapporto con i figli della sua compagna.