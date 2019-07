Il principe Harry: avremo solo 2 figli per ragioni ecologiste

Non più di due figli per il principe Harry e Meghan Markle. Questo il proposito della coppia reale e la motivazione è tutta ecologista. La rivelazione è stata fatta dal duca di Sussex, diventato papà di Archie lo scorso maggio, intervistato per il numero di settembre di Vogue UK: “Penso che anche grazie alle persone che ho incontrato e ai posti che ho avuto la fortuna di visitare, ho sempre amato la natura ed ho sempre voluto preservarla, anche prima di avere un figlio o di sperare di averne... Al massimo due!” ha detto.

Ha anche aggiunto di guardare al pianeta come a uno stagno "nel quale noi siamo le rane e l'acqua è già in ebollizione".

Il principe Harry in uno scambio di opinioni con l'accademica e ambientalista Jane Goodall per un'edizione speciale di Vogue affidata come guest editor a Meghan Markle, ha parlato dell'impegno ecologico: “Noi abbiamo preso in prestito il Pianeta, da esseri intelligenti ed evoluti quali si suppone che siamo, dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alle generazioni future”.