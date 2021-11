Ignazio Moser aggiorna i follower sulla sua salute: "Ho preso un parassita intestinale"

Ignazio si fotografa a torso nudo, con gli addominali scolpiti in bella vista a dimostrazione del fatto che è tornato in forma perfetta. "Hai superato quel maledetto problema fisico?" chiede un follower, e lui replica: "Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l'importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima... sicuramente la ricorderò come un'esperienza di me...".

Anche a un altro follower curioso risponde con sincerità, sempre sfoggiando il fisico scolpito. "La fragilità che hai mostrato poco tempo fa cosa ti ha insegnato?" è la domanda. E Moser: "Mi ha insegnato che i supereroi esistono solo nei film della Marvel e che tutti noi abbiamo dei limiti che dobbiamo ascoltare e non tentare sempre di superare".

