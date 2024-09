Per il loro matrimonio Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno scelto un look semplice senza troppi fronzoli. Lui ha indossato un completo sartoriale doppiopetto blu e camicia bianca. Lei ha scelto un abito corto con parti in pizzo bianco, che lasciava scoperte in parte le gambe sinuose. Alla cerimonia hanno partecipato anche Gianluca Ginoble e Piero Barone del trio canoro.