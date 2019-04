Icardi protagonista... fuori dal campo: tutta colpa di Wanda Nara

Un sabato sera da titolare - quasi a sorpresa - nel derby d'Italia Inter-Juve non ha portato il sorriso sul volto del nerazzurro Mauro Icardi, rimasto a secco. Ma a casa a consolarlo c'è la moglie-manager Wanda Nara, che su Instagram regala anche ai tifosi uno scatto hot. Così, se a far parlare non sono i gol, ci pensa il gossip.