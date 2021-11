I principini di Monaco al parco divertimenti con papà Alberto

Un weekend al parco divertimenti con papà, proprio come due bambini qualunque. Per Jacques e Gabriella, i principini di Monaco , è stato un vero spasso andare sulle giostre insieme ad Alberto , ormai perfettamente calato nelle vesti di padre modello. Mamma Charlene è assente da molti mesi e ormai il suo rientro dovrebbe essere imminente. Per ingannare l'attesa, la famiglia reale si è concessa tre giorni all'insegna del puro divertimento.

Alberto e i gemelli hanno raggiunto la struttura in Germania, su invito personale del proprietario che fa anche parte della giuria del Festival del circo di Monaco. Jacques e Gabriella hanno approfittato delle attrazioni, posando sorridenti insieme alle mascotte del parco. Anche per il principe, sempre formale e ingessato, è stata una bella occasione per tornare bambino.

Intanto a Monaco fervono i preparativi per accogliere la Principessa, il cui rientro è previsto entro il 19 novembre, giorno della Festa Nazionale del Principato. Non c'è una data ufficiale, ma il miglioramento delle sue condizioni di salute fa ben sperare, tanto che Alberto si è sbilanciato con le previsioni con il suo ritorno a casa. A questo punto manca davvero poco e poter riabbracciare la mamma dopo tanto tempo per Jacques e Gabriella sarà davvero uno spasso.