Leni Klum ha scoperto l'armadio dei sex toys di sua madre Heidi Klum Ospite del podcast "Call Her Daddy", Heidi Klum ha raccontato di quando sua figlia Leni Klum, avuta da Flavio Briatore, ha scoperto la sua collezione di sex toys. "Ha trovato il mio armadio sexy", ha rivelato. E la figlia ha confermato: "Sì è successo quando ero più giovane e ho pensato che fosse la cosa più bella di sempre. L’ho guardato con le mie amiche. Ho pensato: 'Mamma, cos'è questo? Un microfono?'". Pare che la top model sulle prime si sia molto arrabbiata e abbia sgridato la ragazza per aver frugato tra le sue cose, ma lei non si è lasciata intimidire: "L’ho mostrato alle amiche tipo: 'Guardate quanto è bello. Mia madre ha un intero armadio, ha un intero cassetto'. Le ho portate nella stanza di mia madre e ho aperto il cassetto, e abbiamo tutte fatto dei video" ha raccontato.

Heidi Klum mezza nuda in casa mette in imbarazzo i figli Heidi Klum, 50 anni compiuti a giugno, durante il podcast ha parlato anche della sua passione per il topless. Non solo quando è in spiaggia, ma anche nei momenti di relax a casa la modella ama stare senza reggiseno senza preoccuparsi della presenza di eventuali ospiti. Una consuetudine non tanto gradita dai suoi figli. "Di solito nelle famiglie dei miei amici non vedo mai le mamme abbronzarsi nude in piscina", ha spiegato Leni Klum. La madre, dal canto suo, ha affermato di farlo non per esibizionismo, quanto perché non ama vedere il segno dell'abbronzatura.

