Heidi Klum e Flavio Briatore soci in affari, che pizza di famiglia!

La loro storia d'amore è finita anni fa, eppure Flavio Briatore e Heidi Klum sono rimasti amici tanto che ora sono diventati soci in affari. "Grazie a tutti i miei nuovi partner, la famiglia e gli amici per essere venuti", ha scritto lei sui social. Al suo fianco la figlia Leni nata nel 2004 a New York dalla relazione con Briatore. Per un lungo periodo il manager non l’ha nemmeno riconosciuta, tanto che la ragazza è stata adottata dal cantante Seal che è stato sposato con Heidi dal 2005 al 2012 (il divorzio nel 2014). Leni, che fa la modella come la madre, ora è in ottimi rapporti con il padre Flavio e il fratello Nathan Falco, avuto dall’imprenditore italiano con Elisabetta Gregoraci.