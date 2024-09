Pochi mesi fa un duro botta e risposta tra Heather Parisi e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita… Non vedo mia madre da 10 anni… Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi” aveva scritto la compagna di Ultimo dopo che la madre in tv aveva detto di non conoscere il cantante. "Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia” aveva raccontato Heather Parisi. “So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro. Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perché dovrei farlo su quella di mia figlia?” aveva controbattuto su Instagram la showgirl. E poi ancora: “Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perché questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente”. Si saranno reciprocamente perdonate in vista della nascita di un bebè?