Harry in un'intervista parla del padre Re Carlo: "La sua malattia può riconciliarci"

Harry ha detto di aver avuto la notizia direttamente dal padre e di essere andato a tfargli visita "appena ho potuto" aggiungendo che è "felice" di aver trascorso un breve periodo di tempo con suo padre la scorsa settimana. "Vedo tutte queste famiglie che sono riunite qui con noi, la loro forza sta nel rimanere uniti. Penso che tutte le malattie, tutti i dolori, possano riportare una famiglia a riavvicinarsi". Secondo quanto riferito da fonti vicine ai reali, il Duca di Sussex ha incontrato Carlo, che da allora ha iniziato la cura del cancro, per meno di un'ora il 6 febbraio, e ha trascorso la notte in un hotel prima di partire il giorno successivo dall'aeroporto di Heathrow di Londra. Harry, che ha rifiutato di commentare ulteriormente la diagnosi, non faceva visita al padre dal giorno dell'incoronazione, lo scorso maggio, ma spera di rivederlo presto. " Ho altri viaggi in programma che mi porteranno di nuovo nel Regno Unito, e quindi vedrò la mia famiglia il più possibile."

Le polemiche

Nella conversazione con il conduttore Will Reeve, Harry ha inoltre parlato della sua vita con Meghan Markle e degli Invicuts Games, la competizione tra veterani di guerra che hanno subito disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio in diverse discipline sportive, in programma nel 2025. L'intervista arriva inoltre dopo le polemiche sul lancio del nuovo sito della coppia in cui entrambi usano i titoli "Duca e Duchessa di Sussex" e soprattutto, lo stemma reale. Dopo la Megxit infatti, i due non avrebbero più il diritto di fregiarsi dei simboli legati alla royal family. Altre polemiche sono seguite anche alla scelta di Harry e Meghan di cambiare i cognomi dei figli. I piccoli adesso si chiamano Archie e Lilibeth Diana Sussex. Il cognome non è più quello della famiglia, Mountbatten-Windsor, ma corrisponde al titolo reale che i due “ribelli” inglesi non hanno mai perso, nonostante, dopo il loro allontanamento, non godano più del trattamento riservato, ad esempio, a William e Kate. Infine, Alla domanda se avrebbe “pensato di diventare cittadino”, Harry ha risposto: “Ci ho pensato, sì”. Ha aggiunto: “Il pensiero mi ha attraversato la mente, ma non è una priorità alta in questo momento”.