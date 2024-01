Tgcom24

La mossa di Harry e Meghan Markle arriva quasi due mesi dopo che i duchi avevano nominato Kate Middleton e Re Carlo in una presunta serie di commenti razzisti sul colore della pelle del figlio maggiore della coppia, Archie. Una fonte avrebbe riferito al Mirror che i Sussex hanno inviato un messaggio alla cognata e a Carlo: “Il re e la principessa di Galles hanno ricevuto sostegno dal principe Harry e Meghan per quanto riguarda la loro salute. Il Duca e la Duchessa hanno contattato entrambe le parti in modi diversi per esprimere la loro preoccupazione e i loro migliori auguri”. Resta chiaro che il figlio del sovrano non potrà comunque fungere da sostituto al padre qualora Re Carlo si ammalasse o avesse qualche impedimento.

Harry e Meghan hanno saputo delle condizioni di salute di Kate e Carlo dai media Prima di rendere nota la notizia mercoledì, Buckingham Palace avrebbe tentato di comunicare in modo riservato con tutti i membri anziani della famiglia reale, tra cui Harry, 39 anni, e Meghan, 42 anni. Tuttavia, pare che abbiano dovuto diffondere un comunicato pubblico "in breve tempo" perché il re avrebbe dovuto annullare alcuni appuntamenti pubblici imminenti. Quindi potrebbe essere che il duca di Sussex si sia accorto del messaggio privato proprio mentre i media già davano la notizia.

E’ ora di far pace? Dickie Arbiter, ex addetto stampa della Regina Elisabetta, ha detto di essere felice della mossa dei Sussex, perché era la cosa giusta da fare. “È positivo che abbiano riconosciuto che sua cognata è stata sottoposta a quello che è ovviamente un intervento chirurgico serio e suo padre verrà sottoposto a un’operazione a 75 anni. È la cosa giusta da fare per riconoscerlo” ha commentato riferendosi al messaggio di pronta guarigione inviato dal principe Harry e dalla moglie Meghan. Chissà se riusciranno a far pace come avrebbe voluto la Regina Elisabetta!