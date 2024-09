Harry e Meghan, ancora un dispetto alla famiglia reale

Del resto, che il principe Harry voglia ritornare a Londra e per questo stia cercando l’aiuto di vecchi amici è risaputo. Pare infatti che stia tentando di attivare una sorta di piano di riconciliazione in vista di un rientro che non sia ostile né da parte della famiglia né dei sudditi. Di recente Harry è rientrato in Gran Bretagna in segreto per partecipare al funerale dello zio. Sua moglie Meghan Markle, invece, è stata vista l’ultima volta a Londra in occasione del funerale della Regina Elisabetta II, nel settembre del 2022. Chissà se ora insieme ad Archie e Lilibet trascorreranno il Natale ad Althorp, nel Northamptonshire, con la famiglia di Lady D.