Il principe Harry e Meghan Markle, che si dice siano in crisi e forse sull’orlo del divorzio, secondo il Daily Mail avrebbero una casa in Europa. Dopo che Re Carlo ha chiesto loro di rinunciare al Frogmore Cottage, per il quale avevano speso diversi soldi per la ristrutturazione, i duchi di Sussex avrebbero acquistato una residenza in Europa che serve loro come base per i viaggi lontani da Montecito.